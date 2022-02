Die zwei Gesichter des Gudibergs: Der Slalomhang in Garmisch-Partenkirchen präsentierte sich beim zweiten Weltcuprennen, anders als am Samstag (26.02.2022), diesmal von seiner eisigen Seite. Wie auf Kufen kam nur einer durch den ersten Lauf: der Schweizer Loic Meillard.

Meillard, am Vortag Zweiter, kratzte eine Fabelzeit in den Schnee, mit der er fast ungefährdet auf den Sieg zusteuert. Platz eins ist ihm wohl nur noch bei ganz schweren Patzern im zweiten Durchgang (12.30 Uhr, Livestream und Liveticker bei Sportschau.de) zu nehmen.

Zeitgleich auf Platz zwei liegen mit deutlichen 51 Hundertstelsekunden Rückstand der Meillards Landsmann Ramon Zenhäusern und der Österreicher Johannes Strolz.

Kristoffersen und Feller weit zurück

Die eisige Piste machte einigen Topfahrern zu schaffen. Henrik Kristoffersen, Sieger des erstens Slaloms am Samstag, ist mit 88 Hundertstel Rückstand nur Siebter. Der Österreicher Manuel Feller, im ersten Slalom Dritter, liegt 80 Hundertstel hinter Meillard.

Linus Straßer nicht zufrieden

Weniger stark als im ersten Rennen präsentierte sich der Münchner Linus Straßer auf dem Trainingsberg des Deutschen Skiverbands (DSV). Kleinere Fehler führten dazu, dass ihm im flachen Schlussabschnitt die Geschwindigkeit fehlte - mit 1,27 Sekunden Rückstand kam er ins Ziel.

"Keine Kontrolle über die Ski"

"Es war definitiv alles ein bisschen unruhiger" , sagte Straßer nach dem Lauf: "Es war nicht leicht, eine Kontrolle über meine Ski zu bekommen, entweder zu wenig Grip oder zu viel. Ich war nie in der Position dass ich sage, ich habe einen sicheren Stand."