Luitz droht Aberkennung des Sieges von Beaver Creek

Durch eine Disqualifikation würde Luitz der Sieg in Beaver Creek aberkannt. Stefan Luitz hat nun 15 Tage Zeit, sich zu den Vorwürfen zu äußern. "Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder, wir akzeptieren, oder wir erheben Einspruch" , sagte Alpindirektor Wolfgang Maier am Rande des Weltcups in Gröden.

Bevor der DSV dazu eine Entscheidung trifft, will er sich laut Maier das Schreiben der FIS ins Deutsche übersetzen lassen. " Dann werden wir mit Stefan zusammen entscheiden, was wir tun. "

Maier: "Das ist untragbar!"

Dass der Verband und Luitz einen Fehler gemacht haben, räumt Wolfgang Maier ein. Denn der DSV hatte übersehen, dass die FIS ihre Regeln nicht dem Wada -Code angepasst hat. Allerdings ist es für Maier wichtig, dass die FIS bei Stefan Luitz nicht von einem Dopingfall sprechen dürfe. " Sonst gehe ich bis zum CAS! ", drohte der Alpindirektor mit dem Gang vor den internationalen Sportgerichtshof. Ein Athlet dürfe nicht wegen Dopings für ein Mittel verurteilt werden, für das es keine Kontrolle gebe. " Das ist untragbar ", so Maier.

Sauerstoff-Einnahme von Wada erlaubt

Bei seinem Sieg im Riesenslalom von Beaver Creek, hatte Stefan Luitz vor dem Finale Sauerstoff inhaliert. Das verstößt gegen die Regeln der FIS , die Welt-Anti-Doping-Agentur ( Wada ) erlaubt das Vorgehen aber seit dem 1. Januar. Danach habe sich auch der Verband gerichtet, sagte Maier. Experten halten es für fraglich, ob dieser Gebrauch von Sauerstoff sich leistungssteigernd auswirkt.

dpa | Stand: 14.12.2018, 14:31