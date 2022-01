Slalom-Ass Straßer geht Kitzbühel und Peking entspannt an

Linus Straßer hat das vorzeitige Aus beim Slalom in Wengen abgehakt und konzentriert sich auf die nächste Aufgabe. " Natürlich war es extrem ärgerlich in Wengen ", sagt der Münchner. Aber er sehe es " jetzt überhaupt nicht negativ, eher positiv. "

Auf Können vertrauen und Stiefel runterfahren

Am guten Gefühl hat sich für den 29-Jährigen nichts geändert: " Ich fühle mich sehr wohl im Slalom ." Im Schweizer Adelboden war er zuvor Dritter geworden und habe beim Fahren das Gefühl gehabt, " dass mir nichts passieren kann. " Für seinen Trainer Bernd Brunner war er sogar " der schnellste Mann am Berg ".

Daher gelte es, in Kitz, wo Straßer das Skifahren lernte, so weiterzufahren. Dabei könne er auf sich " und sein Können vertrauen ". Die angestrebte Taktik ist denkbar einfach: " Versuche wieder, meinen Stiefel runterzufahren ."

Ganslernhang anspruchsvoll aber auch spannend

Am Samstag will (10.15/13.45 Uhr in der Sportschau) er im österreichischen Ski-Mekka die nächste Herausforderung meistern. Der Ganslern sei von Natur aus " ein extrem anspruchsvoller Hang mit vielen Übergängen, wo es nicht einfach ist, schnell zu sein ". Man müsse die Übergänge " mit Hirn fahren " - und dazwischen " richtig Gas geben ".

Entspannt sein hilft meistens

Vor dem prestigeträchtigen Rennen will er sich aber nicht zu viel Kopf machen. " Wenn es was helfen würde, unentspannt zu sein, würde ich es probieren ", sagt der derzeit beste deutsche Slalom-Fahrer vor seinem " Heimrennen " in Kitzbühel, " aber meistens hilft es mehr, entspannt zu sein ." Straßer will es unkompliziert halten: " Kitzbühel wie Olympia. Nicht mehr draus machen als es ist. "

Stand: 21.01.2022, 11:12