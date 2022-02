29 Jahre alt ist Linus Straßer schon, seit 2013 ist er im Ski-Weltcup unterwegs. Und trotzdem gab's eine Premiere am Samstag (26.02.2022) in Garmisch-Partenkirchen: Zum ersten Mal durfte Straßer in einem Weltcuprennen auf dem Gudiberg antreten.

Letzter Garmisch-Slalom 2011