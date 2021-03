Die Ski-alpin-Saison endet bei den Männern mit einem "Schaulaufen" im Slalom. Der Österreicher Marco Schwarz hat die kleine Kristallkugel bereits sicher, beim Saisonfinale in Lenzerheide geht's vor allem ums Prestige. Wer kann Dominator Schwarz noch einmal ärgern?

Nach dem ersten Lauf führt Schwarz knapp vor dem Franzosen Clément Noël (+0,18 Sekunden). Dahinter schon mit leichtem Abstand Schwarz' Landsmann Adrian Pertl (+0,62 Sekunden), Ramon Zenhäusern aus der Schweiz (+0,63) und Ski-Löwe Linus Straßer vom TSV 1860 München (+0,72).

Straßers Lauf mit Herz und Hirn

Der Oberbayer fuhr taktisch clever, riskierte noch nicht alles und hat trotzdem Tuchfühlung zur Spitzengruppe. Greift er im zweiten Durchgang an und legt nach, ist ein Podestplatz locker drin. Selbst von einem Sieg zum Saisonabschluss darf der 28-Jährige träumen.

"Der Mittelteil war wirklich ok. Es ist schwierig vom Gelände und der Kurssetzung. Man will viel machen, aber muss den Ski laufen lassen. Der Starthang ist sehr eisig" , sagte Straßer in der ARD -Sportschau über seinen Lauf: "Da sind ein paar Tricky-Stellen drin." Im zweiten Lauf will er auf jeden Fall einen Podestplatz angreifen.

Nur noch wenige Läufer kommen für die drei Podestplätze in Frage. Hinter Straßer liegen der Österreicher Manuel Feller (+0,94) und der Schweizer Loic Meillard (+0,97). Ab Platz acht mit dem Italiener Alex Vinatzer sind die Abstände zur Spitze schon mindestens eine Sekunde. In Lauerstellung liegt noch Gesamtweltcupsieger Alexis Pinturault als Neunter, der nach seinem Ausnahmesamstag mit zwei Kristallkugeln gerne noch einmal nachlegen würde.

Der zweite Durchgang startet um 13.45 Uhr, Sportschau.de berichtet im Livestream und Liveticker.