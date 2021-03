Weltcup-Finale in Lenzerheide: Abfahrten fraglich

Bob: Langen hört als Schweizer Nationaltrainer auf

Der frühere Bob-Bundestrainer Christoph Langen (58) wird sein Engagement als Schweizer Nationalcoach bereits Ende Mai beenden. Wie der Schweizer Verband mitteilte, sei das Arbeitsverhältnis in gegenseitigem Einvernehmen vorzeitig aufgelöst worden. Grund dafür sei eine Umstrukturierung der sportlichen Strukturen im Verband. Der zweimalige Olympiasieger war seit Mai 2016 als Nachwuchscoach und später als Cheftrainer beim Schweizerischen Verband angestellt. Zuvor hatte Langen sechs Jahre als Bundestrainer der deutschen Pilotinnen und Piloten beim Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD) gearbeitet. Ursprünglich sollte Langen die Schweiz noch mindestens bis zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking betreuen.

Neue Rennrodel-Saison startet auf der Olympiabahn in Yanqing

Mit dem Weltcup auf der Olympiabahn in Yanqing starten die Rennrodler in die Saison 2021/22. Bereits Anfang November beginnt die Trainingswoche im Yanqing Sliding Center. Der Weltcupstart ist laut einer Mitteilung des Internationalen Rennrodelverbandes Fil für den 20. November vorgesehen. Danach sind zwei Rennen im kanadischen Whistler (27./28. November) und eine Woche später in den USA (Park City oder Lake Placid) angesetzt. Nur drei Weltcups finden in Deutschland statt. Altenberg ist am 11./12. Dezember Gastgeber. Am Königssee (1./2. Januar 2022) und in Oberhof (15./16. Januar 2022) finden die weiteren Rennen statt. In Winterberg wird in der nächsten Saison kein Weltcup ausgetragen. Am 4. Februar beginnen die die Olympischen Winterspiele in Peking.

