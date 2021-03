Abfahrten in Lenzerheide abgesagt - Kugeln für Feuz und Goggia

So hatten sich die Alpinen den Start in ihr Weltcupfinale nicht vorgestellt: Nachdem bereits am Montag und Dienstag die Trainingsläufe abgesagt und auf Mittwochfrüh verschoben werden mussten, spielt das Wetter erneut nicht mit.

Die Abfahrten der Männer, die zunächst auf 12.15 Uhr verschoben worden war, und der Frauen, die um 13.45 Uhr folgen sollte, finden nicht statt. Besonders im Kampf um den Gesamtweltcup der Männer, der zwischen dem Techniker Pinturault und Marco Odermatt aus der Schweiz noch in dieser Woche entschieden wird, könnte diese abgesagte Abfahrt eine entscheidende Rolle spielen.