Ski-WM in Saalbach Lena Dürr zu zaghaft im ersten Lauf des WM-Slaloms Stand: 15.02.2025 10:46 Uhr

Lena Dürr liegt beim Slalom der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm nach dem ersten Durchgang weit zurück. Camille Rast liegt in Führung, auch Mikaela Shiffrin hat Medaillenchancen.

Von Marjorie Maurer

Beim Slalom der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm liegt Lena Dürr bereits nach dem ersten Durchgang fast zwei Sekunden hinter der Führenden Camille Rast. Die Deutsche, die seit Freitag mit einer Erkältung zu kämpfen hat, ging als Medaillenhoffnung in den Wettbewerb, fand aber zu keiner Zeit in den Rhythmus - und fuhr auch zu verhalten.

Ein Außenski-Fehler kostete sie zudem viel Zeit. Die Bronze-Siegerin von 2023 landete auf Platz acht und verpasste dadurch eine gute Ausgangslage für den zweiten Durchgang. "Ich bin gestern krank aufgewacht und lag nur im Bett, das war nicht ideal", sagte sie im ZDF-Interview. "Aber nichtsdestotrotz: Ich habe noch eine Chance. Auch wenn ich jetzt ganz schön genervt bin."

Schweizerin Rast führt

Dürr haderte auch mit den Bedingungen. Anders als in den vergangenen Tagen zeigte sich die Piste am Samstag stark vereist. Damit kam Camille Rast am besten zurecht. Die Schweizerin erwischte einen nahezu perfekten Lauf, an dem die Konkurrenz nicht mehr vorbeikam. Eine WM-Medaille wäre für die 25-Jährige der größte Erfolg ihrer Karriere.

Als Zweitschnellste geht Katharina Liensberger in den zweiten Durchgang (59.49s). Die Österreicherin fuhr mutig, rutschte im unteren Teil leicht weg, zeigte aber insgesamt einen starken Lauf. Besonders im Zielhang legte sie eine famose Fahrt hin.

Shiffrin in Lauerstellung

Auch US-Superstar Mikaela Shiffrin begann gut, hatte aber ähnlich wie bereits Wendy Holdener zuvor (aktuell auf Platz vier) mit dem letzten Abschnitt zu kämpfen und büßte Zeit ein. Mit Platz drei brachte sie sich aber in eine gute Ausgangslage für den zweiten Durchgang. Das Ziel ist klar: Nach Gold in der Team-Kombination will sich Shiffrin nach ihrer schweren Verletzung mit dem zweiten Edelmetall bei dieser WM zurückmelden.

Für Emma Aicher und Jessica Hilzinger lief es aus DSV-Sicht ebenfalls enttäuschend. Aicher kam nicht in den Rythmus, ein Fehler brachte sie dann völlig raus, sie gab auf. Hilzinger schied bereits nach der ersten Zwischenzeit aus.