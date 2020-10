In den technischen Disziplinen ruhen die Hoffnungen auf Stefan Luitz. Der Allgäuer hat eine schwere Saison hinter sich und will versuchen, wieder in den "Drecksau"-Modus zu kommen. Dass er gewinnen kann, hat er schon gezeigt. Allerdings liegt der Sieg zwei Jahre zurück. Auch Alexander Schmid hat sich ehrgeizige Ziele gesteckt und hofft auf einige Top-Ten-Platzierungen. Mehr wäre eine faustdicke Überraschung.

Bei den Frauen fehlt nach Rebensburgs Abschied die "Frontfrau". Die neuen Hoffnungsträgerinnen um Marlene Schmotz, Lena Dürr und Kira Weidle spielen international noch keine große Rolle. Maier ist aber optimistisch, dass man in den nächsten zwei Jahren auch im Frauenteam "wieder konkurrenzfähig für die Top-Platzierungen" sein wird.

Höhepunkte

Der Fokus gilt natürlich der Weltmeisterschaft vom 8. bis 21. Februar in Cortina d'Ampezzo, der Königin der Dolomiten. Erstmals seit 65 Jahren steht Cortina wieder im Mittelpunkt des alpinen Skiweltzirkus und darf die alpine Ski- WM ausrichten. Zwei Wochen lang werden mehr als 600 Athleten aus 70 Nationen um 11 Weltmeistertitel kämpfen.



Einmal wird der Weltcup in Deutschland gastieren. Am 30./31. Januar fahren die Frauen in Garmisch-Partenkirchen, eine Woche später finden am 5./6. Februar die Rennen der Männer auf der Kandahar statt.

Regeländerungen

Viel wurde nicht geändert. Einzig der Modus Parallel-Wettbewerb wurde angepasst und soll die Rennen fairer machen. So wird über das Weiterkommen künftig in zwei Läufen entschieden. Hintergrund: Häufig war eine Seite der Piste schneller. Damit die Rennen nicht zu lange dauern, wird die K.o .-Phase auf 16 Teilnehmer beschränkt.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie beeinflusst den Weltcup-Kalender. Es gibt keine Rennen in Nordamerika, stattdessen mehr in Europa. Diese finden aber zum Teil ohne Zuschauer statt. Die Schweiz hat als erstes Land erklärt, sämtliche alpinen Skirennen vor einer Geisterkulisse auszutragen.

Stand: 16.10.2020, 14:04