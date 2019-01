Kreuzbandriss bei Sander - nächster Rückschlag fürs Alpinteam

Wie Andreas Sander selbst auf seinem Instagram-Profil mitteilte, hat er sich den Kreuzbandriss bereits im zweiten Training zur Abfahrt von Bormio Ende Dezember zugezogen. Sander ist zunächst weitergefahren. Nachdem er allerdings in den letzten Tagen "immer noch ein leichtes Ziehen im Knie verspürt" habe, wurde er vom Arzt untersucht. Die Diagnose Kreuzbandriss sei "sehr schockierend und überraschend" gewesen.

Operation bereits in der kommenden Woche

Nach eigener Auskunft wird Sander noch in der kommenden Woche operiert. Er hofft, wieder fit in der kommenden Saison 2019/20 neu angreifen zu können. Mit dem verletzten Kreuzband war Sander bei den Rennen in Bormio auf den Plätzen 35. (Abfahrt) und 14. (Super-G) gelandet. Auch Deutschlands Top-Speedfahrer Thomas Dreßen hat sich in dieser Saison das Kreuzband gerissen. Dreßen war in Beaver Creek schwer gestürzt und Anfang November operiert worden.

Thema in: B5 Sport, 05.01.2019, 12.55 Uhr

red | Stand: 05.01.2019, 12:50