Brignone führt in der Kombination

Nur 35 Damen nahmen die Herausforderung beim speziellen Mix aus Speed und Technik an. In Abwesenheit von den freiwillig pausierenden US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin und der WM-Zweiten in der Kombination Petra Vlhová aus der Slowakei setzte sich Vorjahressiegerin Federica Brignone an die Spitze nach der Abfahrt. Die Italienerin führt vor der Schweizerin Priska Nufer (+0,37 Sek.) und der Österreicherin Nina Ortlieb (+0,43 Sek.). "Ich mag die Strecke - auch im Slalom. Ich habe meine Chance in der Abfahrt genutzt, denn die anderen sind im Slalom besse r", sagte Brignone im ORF .

Ärgste Konkurrentinnen dürften die Weltmeisterin von Are Wendy Holdener und die WM-Dritte Ragnhild Mowinckel sein. Die Norwegerin hat als Vierte einen Rückstand von 0,48 Sekunden. Die Schweizerin geht als Elfte in den abschließenden Slalom (+1,47 Sek.). Holdener sieht diese Platzierung als Vorteil - denn wenn sie startet, ist die Piste noch in einem besseren Zustand. Wie schon bei der Abfahrt am Vortag herrschen in Crans-Montana frühlingshafte Temperaturen.

Dorsch einzige deutsche Starterin

Die deutschen Aussichten in dieser Kombi von Crans-Montana sind nicht gerade blendend. Mit Patrizia Dorsch ist nur eine einzige DSV-Athletin am Start und die konnte in diesem Winter bisher noch nicht in die Top 20 vorfahren. Die 25-Jährige liegt nach der Abfahrt auf dem 22. Platz (+2,49 Sek.).

nho/sid/dpa | Stand: 24.02.2019, 11:35