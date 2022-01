Skirennläuferin Hilzinger positiv getestet

Hilzinger blickt auf sechs Weltcup-Starts in diesem Olympia-Winter zurück. Dreimal fuhr die Oberstdorferin in die Punkteränge. Zum Jahresauftakt am Dienstag beim Slalom in Zagreb fuhr sie als 21. ihr bestes Saisonergebnis ein.

sid | Stand: 06.01.2022, 12:07