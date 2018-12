Zweiter Streich von Dominik Paris

Ferstl bester DSV-Starter

Josef Ferstl, der beim letzten Super-G in Gröden als Sechster überzeugte, landete diesmal mit einem Rückstand von 1,34 Sekunden auf dem elften Platz. Im oberen Teil wählte Ferstl, der am Samstag (29.12.) seinen 30. Geburtstag feierte, eine enge Linie und wirkte sehr aggressiv. Doch im unteren Teil fuhr er verhaltener und verlor an Zeit. "Oben war die Fahrt ganz okay, unten hätte ich eine direktere Linie probieren solle n", sagte der Bayer.

Andreas Sander zeigte nach der mit Platz 35 enttäuschenden Abfahrt am Vortag eine passable Leistung. Trotzdem zeigte sich der 29-Jährige selbstkritisch: "Mich hat etwas der Mut verlassen, die frechere Linie zu wählen." Mit Platz 14 (+1,56 Sek.) kann er aber zufrieden sein (Stand nach 40 Läufern).

Im Super-G-Weltcup führt weiterhin Svindal vor Mauro Caviezel. Matthias Mayer verbesserte sich in der Disziplinenwertung auf Rang drei, Paris auf Rang sieben.

nho/dpa/sid | Stand: 29.12.2018, 13:38