Ski-WM in Saalbach Haugan im Riesenslalom vorn - doch Odermatt lauert Stand: 14.02.2025 10:33 Uhr

Auch im vierten WM-Rennen der Männer in Saalbach-Hinterglemm könnte ein Schweizer den Titel gewinnen. Im ersten Riesenslalom-Lauf ärgert aber ein Norweger die Eidgenossen.

Der Schneefall ist zurück bei der Alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm. So war es am Freitagmorgen (14.02.2025) durchaus etwas dunkler auf der Rennstrecke "Schneekristall", als sich die stärksten Riesenslalom-Fahrer der Welt in ihrem ersten Durchgang maßen.

Odermatt bremst etwas zu viel

Es war daher durchaus spannend zu sehen, wie die Elite mit den zuletzt ein wenig ungewohnteren Bedingungen zurechtkam. Alle Augen waren dabei natürlich auf die Startnummer fünf gerichtet: den Titelverteidiger, Olympiasieger und Weltcup-Dominator Marco Odermatt.

Der Schweizer legte im oberen Teil fast schon standesgemäß mit Top-Zwischenzeiten los, bremste unten dann aber etwas zu viel. Und so reihte er sich nur auf Rang drei nach dem ersten Durchgang ein, 0,24 Sekunden hinter Timon Haugan aus Norwegen und 0,22 Sekunden hinter seinem Landsmann Loic Meillard.

Schweizer Skirennfahrer greifen nach den nächsten Medaillen

Das heißt: Ein Norweger ärgert die Schweizer also - und durchbricht zumindest einmal zeitweise deren Phalanx. Es heißt aber im Riesenslom, in dem ja zur Halbzeit noch gar nichts entschieden ist, auch: Wieder einmal liegen also zwei Schweizer äußerst aussichtsreich im Rennen um den WM-Titel und die -Medaillen.

Die WM in Saalbach-Hinterglemm ist mit drei Goldmedaillen in bislang drei Männer-Rennen ohnehin schon die Weltmeisterschaft der eidgenössischen Ski-Männer. Gerade von Odermatt, der sich bereits den Super-G-Sieg in Saalbach-Hinterglemm sicherte, wird in seinem Heimatland aber dieser nächste Titel fast schon erwartet.

Österreicher feiern starke Haaser-Leistung

Doch neben dem Top-Favoriten kann eben auch Meillard, Team-Gewinner mit Franjo von Allmen, oder auch Thomas Tumler vom sechsten Rang aus im Riesenslalom noch in die Medaillen fahren. Haugan wiederum könnte seinen ersten großen Titel gewinnen: "Es ist eine schwierige Strecke. Es ist nicht so steil, wir müssen den ganzen Berg arbeiten. Ich habe es gut gemacht" , sagte er im ZDF. Den zweiten Durchgang wolle er mit "viel Gas und Bewegung" angehen.

Die Österreicher dagegen hoffen beim Heimspiel auf Raphael Haaser, der noch einen Platz vor Tumler platziert ist - und das mit der späten Startnummer 22. Als Haaser das Ziel erreichte, wurde es noch einmal so richtig laut und wackelig im opulenten Zielstadion von Hinterglemm.

Deutsche Skirennfahrer kämpfen um Anschluss

Den drei deutschen Skirennfahrern Anton Grammel, Jonas Stockinger und Fabian Gratz dagegen waren im WM-Riesenslalom nur Außenseiterchancen eingeräumt worden, sie haben allesamt noch kein Top-Ten-Ergebnis im Weltcup-Winter erreicht.

Als Bester kam noch Gratz mit der etwas nachlassenden Piste zurecht und reihte sich auf Rang 18 mit 1,91 Sekunden Rückstand und direkt vor dem Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen ein. Grammel (+2,47 Sekunden) und Stockinger (+ 2,85) müssen um einen Rang in den Top 30 bangen. "Ich bin leider nicht so zufrieden, da war sicherlich noch ein bisschen mehr drin" , sagte Grammel.

Der bislang letzte deutsche Riesenslalom-Weltmeistertitel liegt bereits 40 Jahre zurück. 1985 gewann Markus Wasmeier in Bormio WM-Gold. Auch eine WM-Medaille hat es in dieser Disziplin für deutsche Männer seitdem nicht mehr gegeben.