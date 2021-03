Saisonfinale in Lenzerheide

Kampf um die Ski-Krone: Wetter spielt Pinturault in die Karten

Von Sanny Stephan

Rennabsagen sind immer nervig. Fast immer. Der Ärger über die am Mittwoch (17.03.2021) abgesagte Abfahrt beim Saisonfinale der Alpinen Skirennfahrer in Lenzerheide/Schweiz dürfte sich bei Alexis Pinturault in Grenzen gehalten haben. Oder besser: Sie spielten dem Franzosen beim Blick auf den Gesamtweltcup in die Karten.