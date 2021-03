Gut-Behrami: Gesamtweltcup nicht in Lenzerheide verpasst

"Es wäre eine Ausrede, wenn ich sagen würde, dass ich deswegen den Gesamtweltcup nicht gewinnen kann. Ich hatte genügend Rennen, um mehr Punkte zu holen" , erklärte Gut-Behrami, die wie Landsmann Odermatt fast ausschließlich in den Speedrennen stark ist, pragmatisch. In den abschließenden Technikrennen müsste sie schon auf Ausfälle der führenden Petra Vlhová hoffen, um sich doch noch die große Kristallkugel zu sichern. 96 Punkte liegt sie hinter Vlhová.

Kritik am kommenden Weltcupkalender

Aber: Mit Blick auf die Zukunft kommt deutliche Kritik an der FIS. In der kommenden Saison haben die Weltcuplaner derzeit 22 Technikrennen in den Kalender gepackt, aber nur 13 Speedrennen, dazu drei Kombinationen. Ähnlich unausgewogen ist der Rennkalender der Männer.

Schon jetzt scheint festzustehen, dass sich auch in der Saison 2021/22 eine Technikspezialistin den Gesamtweltcup sichern wird. "Es wäre nicht schlecht, wenn die FIS vielleicht irgendwann einmal daran denken würde, dass es gut wäre, wenn wir von Anfang an die gleiche Anzahl Rennen in jeder Disziplin hätten" , kritisierte Gut-Behrami in Lenzerheide.

Ihre Landsfrau Corinne Suter hat schon resigniert. "Wenn man es nicht zustande bringt, gleich viele Abfahrten wie Riesenslaloms zu planen, gibt mir das zu denken" , sagte die 26-Jährige: "Wir Fahrerinnen haben sowieso am wenigsten dazu zu sagen - es nützt gar nichts."

beb | Stand: 19.03.2021, 15:16