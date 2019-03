Neureuther und Rebensburg freuen sich auf die Rennen nach der WM

Erinnerungen an einen Sieg, Podestplätze, aber auch eine Schulter- OP

An den Hang in Kranjska Gora hat Neureuther vielfältige Erinnerungen. "Ich habe dort schon viel erlebt. Vom Sturz mit anschließender Schulter- OP bis hin zu Podestplätzen inklusive einem Sieg. Es überwiegen die positiven Erinnerungen, und deshalb fahre ich auch mit einem positiven Gefühl nach Slowenien" , sagte der Oberbayer. Für ihn ist das Rennen in Slowenien der letzte Slalom vor dem Saisonfinale eine Woche später in Andorra. Zwar hat er sich immer noch nicht endgültig dazu geäußert, wie lange er seine Karriere fortsetzen wird. Zuletzt hatte er aber erklärt, die laufende Saison auf jeden Fall noch zu Ende bringen zu wollen.

WM-Silber als Motivationsschub für Rebensburg

Viktoria Rebensburg