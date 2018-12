Shiffrin gewinnt Quali - Dürr fährt gegen Noens

Lena Dürr aus Germering fuhr auf dem Qualifikationshang die zehntbeste Zeit der insgesamt 52 Starterinnen. Damit trifft sie im ersten K.o.-Rennen (Livestream und Live-Ticker ab 13.00 Uhr) auf die Französin Nastasia Noens, die 23. wurde. Ebenfalls am Nachmittag mit dabei ist Jessica Hilzinger. Sie wurde 24. und trifft auf die Norwegerin Nina Haver-Loeseth. Schnellste war wieder einmal die in diesem Winter alles überragende US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die damit als Topfavoritin in die Finalrennen geht.