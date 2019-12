Dreßen als Vorbild - Ski-Frauen heiß auf Erfolge

Nach dem Sensationssieg von Thomas Dreßen in Lake Louise wollen seine Teamkolleginnen nachlegen. Eine Woche nach dem Comeback-Erfolg des Skirennfahrers sind die Frauen in dem kanadischen Wintersportort mit drei Speed-Rennen an der Reihe.

"Dreßen-Sieg war extrem cool"

Bundestrainer Jürgen Graller freut sich auf die Strecken, die er als "sehr guter Einstieg in die Speed-Saison" beschreibt. Der Überraschungssieg von Thomas Dreßen hat die Vorfreude zudem gesteigert. "Der Sieg war extrem cool für uns alle und motiviert für Lake Louise" , so Graller.

Rebensburg: "Fahnen hochhalten"

Viktoria Rebensburg

"Jetzt müssen auch wir hier schnell sein, um die deutsche Fahne hoch zu halten" , legte Viktoria Rebensburg vor den zwei Abfahrten am Freitag und Samstag (20.30 Uhr im Ticker bei sportschau.de) und dem Super-G am Sonntag (19.00 Uhr im Ticker bei sportschau.de).

Weidle liebäugelt mit Podest

Neben Rebensburg steht Kira Weidle im Fokus, die vor einem Jahr in Lake Louise Dritte geworden war und ihr erstes Weltcup-Podium feierte. "Lake Louise liegt mir, ich mag die Strecke sehr gern. Wenn das Training gut läuft, muss ich im Kopf cool bleiben und mich auf das Wesentliche konzentrieren." Insgesamt sind sechs deutsche Frauen am Start.

Die Rennen in Lake Louise

Freitag, 20:30 Uhr: Abfahrt, Damen im Ticker

Samstag, 20:30 Uhr: Abfahrt, Damen im Ticker

Sonntag, 19:00 Uhr: Super-G, Frauen im Ticker