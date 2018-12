Shiffrin mit nächstem Rekord-Sieg

Geiger versagen die Nerven

Christina Geiger verspielte ihre gute Ausgangsposition schon nach drei Toren und schied aus. Nach dem ersten Lauf hatte sie noch auf Rang sieben gelegen. Die 28-Jährige wartet damit weiter auf die Qualifikation für die WM im Februar und hat nur noch drei Gelegenheiten.

Auch für Lena Dürr verlief der Wettbewerb enttäuschend. Mit einem großen Rückstand von 5,23 Sekunden wurde sie 25. und verpasste damit wohl die Qualifikation für das City Event am Neujahrstag in Oslo. Als 17. der Slalom-Wertung muss Dürr darauf hoffen, dass genug vor ihr platzierte Fahrerinnen auf einen Start in Norwegen verzichten. Im Ziel gab sich die Germeringerin selbstkritsich: "So kann man keinen Weltcup fahren. Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Ich muss mir im Training die Sicherheit holen, um im Rennen dann auch locker zu sein ", sagte Dürr.

Jessica Hilzinger konnte sich mit der hohen Startnummer 51 noch für den zweiten Lauf qualifizieren und fuhr vom 28. auf den 23. Platz (+4,52 Sek.) vor - ihr bestes Ergebnis in diesem Winter und im Slalom. Ihr vornehmliches Ziel war das Punktesammeln für den Weltcup. " Wenn man die Chance zum Punkten hat, fährt man schon etwas mit Sicherheit ", sagte Hilzinger. Marlene Schmotz schied im ersten Durchgang aus.

