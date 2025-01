Weltcup in Cortina Brignone rast zum nächsten italienischen Sieg Stand: 19.01.2025 12:03 Uhr

Die olympische Generalprobe bleibt durch Federica Brignone weiter fest in italienischer Hand. Emma Aicher überrascht mit Rang zehn.

Die italienischen Festspiele in Cortina d'Ampezzo gehen weiter: Vor imposanter Kulisse und mit den Dolomiten im Rücken fuhr Federica Brignone zum nächsten italienischen Sieg. Nachdem sie am Vortag noch Zweite hinter ihrer Landsfrau Sofia Goggia wurde, holte sich Brignone am Sonntag beim Super-G den Sieg. Das Podest komplettierten die zwei Schweizerinnen Lara Gut-Behrami (+0,58 Sekunden) und Corinne Suter (+1,08 Sekunden).

Suter konnte mit dem dritten Platz ihre Durstsrecke beenden: Nach einer Verletzungspause und vielen Auf und Abs stand sie am Sonntag das erste Mal seit zwei Jahren wieder auf dem Podest.

Auch Emma Aicher (+1,50 Sekunden) konnte zum Abschluss in Cortina noch einmal aufzeigen: Mit Platz zehn rettete sie das Zwei-Frauen-DSV-Speedteam zum einzigen Top-Ten-Ergebnis des Wochenendes.

Weidle-Winkelmann: "Kein zufriedenstellendes Wochenende"

Ihre Teamkollegin Kira Weidle-Winkelmann war zwar beherzt ins Rennen gestartet, sie fuhr den Anfangsteil so schnell wie keine andere. Ihre Linie wurde dann aber immer unsauberer - bis sie im mittleren Streckenabschnitt endgültig zu spät dran war und ins Tor fuhr.

Nach einem ersten Aufatmen in St. Anton am vergangenen Wochenende mit guten Platzierungen (6. und 12.) läuft die Olympia-Generalprobe nicht nach Plan: Bei der Abfahrt am Samstag landete die Athletin vom SC Starnberg auf dem enttäuschenden 17. Platz.

Das Wochenend-Fazit der 28-Jährigen fiel dementsprechend negativ aus: "Definitiv kein zufriedenstellendes Wochenende, aber was soll ich machen? Abhaken!" Die Speed aber vertraut weiterhin auf ihr Skifahren: "Ich muss es nur im Rennen runterbringen".

Die nächste Chance hat Weidle-Winkelmann beim Heimweltcup am kommenden Wochenende in Garmisch-Partenkirchen. Auch Sensationsrückkehrerin Lindsey Vonn wird in den nächsten Speedrennen versuchenn anzugreifen. Die US-Amerikanerin