Das Rennen sollte um 8.30 Uhr beginnen. Bereits der erste Super-G am Samstag war wegen starker Schneefälle ersatzlos gestrichen worden. Dabei sollte ursprünglich am Samstag eine Abfahrt stattfinden, doch weil die Wetterbedingungen kein Training für die Abfahrt zuließen, wurde sie gestrichen. Ein Super-G sollte die Abfahrt ersetzen. Ein zweiter Super-G war ohnehin schon für Sonntag angesetzt. Nun findet in Sotschi in dieser Saison gar kein Weltcup-Rennen statt.

Shiffrin stand schon am Samstag als Weltcup-Gesamt-Siegerin fest