Dichter Nebel und Schneefall - Super-G in Lenzerheide verzögert sich

Eigentlich sollten die besten Skirennläuferinnen ab 9.30 Uhr zum finalen Super-G-Rennen auf die Piste gehen, 11 Uhr wollten dann die Männer fahren. Die Rennen müssen aber verschoben werden. Grund ist Nebel im mittleren Teil. Zudem muss nach weiteren Schneefällen noch an der Piste gearbeitet werden.

Spätester Start ist 14 Uhr

"Es ist wieder eine schwierige Situation. Der Schneefall hört nicht auf. Das größte Problem ist aber die Sicht, weil sehr dichter Nebel drinhängt und sich nicht bewegt, da kein Wind da ist. Am Abfahrtsstart ist blauer Himmel, aber weiter unten sieht man nicht von einem Tor zum anderen. Wir müssen ein bisschen Geduld haben und abwarten" , sagte Markus Waldner, der FIS -Chefrenndirektor in der Sportschau. Spätester Start ist 14 Uhr - und: Die Frauen haben Vorrang. Falls nur einen Rennen gestartet werden kann, werden die Männer heute nicht fahren. Aktuell hofft die Jury auf Starts um 11.15 Uhr (Frauen) bzw. 13.05 Uhr (Männer).

"Wir müssen die Natur akzeptieren"

Es wird also ein Spiel gegen die Zeit. Vor dem Rennen müssen die Läuferinnen und Läufer die Strecke noch besichtigen können. Bei der ersten geplanten Besichtigung am frühen Morgen war der Nebel so dicht, dass die Athletinnen und Athleten die Tore nicht sahen, sagte Waldner, der die Organisatoren lobt: "Als wir am Sonntag angereist sind, war perfektes Wetter, jetzt die letzten Tage gab es noch einmal einen Wintereinbruch. Da kann man nichts machen. So ist das im Leben eines Skifahrers, wir müssen die Natur akzeptieren. Hoffen wir das beste, aber momentan sieht es nicht so gut aus, weil der Nebel so dicht ist."

Sander: "Fahren ins Hotel zurück"

Andreas Sander ist trotz der schwierigen Bedingungen guter Dinge: "Der Schnee ist noch schwer einzuschätzen, je weiter runter man kommt, desto besser wird es. Der Bereich neben der Ideallinie muss noch freigeräumt werden. Da ist noch viel Arbeit, aber das werden sie schaffen." Das Team fahre ins Hotel zurück und warte auf die nächsten Informationen, so der 31-Jährige in der Sportschau.

Gesamtweltcup noch offen

Fallen die Rennen tatsächlich aus, wäre wohl auch eine Vorentscheidung im Gesamtweltcup zugunsten von Alexis Pinturault gefallen. Der Franzose führt nur knapp vor dem Schweizer Marco Odermatt. Sollte das Rennen tatsächlich ausfallen, blieben nur noch der Riesenslalom (Samstag) und der Slalom (Sonntag). Wobei Odermatt den Slalom normalerweise nicht fährt...