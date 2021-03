Nächste Absage in Lenzerheide - Super-G fällt aus

Eigentlich sollten die besten Skirennläuferinnen ab 9.30 Uhr zum finalen Super-G-Rennen auf die Piste gehen, 11 Uhr wollten dann die Männer fahren. Das Wetter spielte den Läuferinnen und Läufern aber einen Streich. Kurz nach 11 Uhr verkündigte die FIS , dass beide Rennen wegen zu starkem Nebel gestrichen werden.

Waldner hatte gehofft

Markus Waldner, der FIS -Chefrenndirektor war bereits am Morgen im Sportschau-Interview skeptisch: "Es ist wieder eine schwierige Situation. Der Schneefall hört nicht auf. Das größte Problem ist aber die Sicht, weil sehr dichter Nebel drinhängt und sich nicht bewegt, da kein Wind da ist. Hoffen wir das beste, aber momentan sieht es nicht so gut aus, weil der Nebel so dicht ist."

Die Jury wartete knapp zwei Stunden ab, weil sich der Nebel aber nicht verzog, wurde die Rennen abgesagt.

"Wir müssen die Natur akzeptieren"

"Als wir am Sonntag angereist sind, war perfektes Wetter, jetzt die letzten Tage gab es noch einmal einen Wintereinbruch. Da kann man nichts machen. So ist das im Leben eines Skifahrers, wir müssen die Natur akzeptieren ", so Waldner.

Gesamtweltcup noch offen

Mit der nächsten Absage eines Speedrennens sinken die Chancen auf den ersten Weltcup-Gesamtsieg für Marco Odermatt. Der Schweizer liegt knapp hinter dem Führenden Alexis Pinturault. Der Franzose hat nun vor dem Riesenslalom (Samstag) und dem Slalom (Sonntag), den Odermatt normalerweise nicht fährt, alle Trümpfe in der Hand.