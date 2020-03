Die Bedingungen auf der Piste in Hinterstoder sind durch die warmen Temperaturen nicht optimal. Nach dem Super-G liegt der Schweizer Mauro Caviezel mit 1:09,62 Minuten vor Alexis Pinturault (+0,23) in Führung. Aleksander Aamodt Kilde Kilde (+0,24) hat nur eine Hundertstel auf den Franzosen. Auch Riccardo Tonetti (+0,43), Kjetil Jansrud (+0,70/NOR), Matthias Mayer (+0,77), Vincent Kriechmayr (+0,99) und Martin Cater (+0,99/SLO) liegen weniger als eine Sekunde hinter Caviezel. Zudem konnte sich Slalomspezialist Henrik Kristoffersen in eine gute Ausgangsposition bringen. Der Norweger hat zwar 1;83 Sekunden Rückstand, doch für ihn ist zwischen den Stangen noch alles drin.

Für die besten Kombinierer geht es in Hinterstoder auch um die Entscheidung im Diziplinenweltcup: In Wengen gewann der Österreicher Mayer vor Pinturault. Der Franzose hatte die erste Entscheidung in Bormio dagegen vor Kilde für sich entschieden und führt in der Disziplinenwertung mit 180 Punkten vor Kilde (112), Loic Meillard (110), Mayer (100) und Tonetti.

Baumann in Top 30

Für den DSV ging Romed Baumann ins Speed-Rennen. Am Freitag reichte es für ihn im Super-G nur auf Platz 44. Auf der witterungsbedingt schwierigen Piste konnte er mit Startnummer 16 auch heute nicht wirklich in Podestnähe fahren. Sein Rückstand 1,97 Sekunden auf die Bestzeit. Für einen Top-Ten-Platz müsste Baumann im Slalom schon ein Sahnelauf gelingen. "Bin leider schon am Start nicht richtig reingekommen", erklärte der 34-Jährige. Nach 40 Fahrern war er 22.

Teamkollege Josef Ferstl gehr als Letzter mit Startnummer 51 ins Rennen. Thomas Dreßen musste nach seinem Sturz am Vortag auf die Kombination verzichten. Ob Dreßen in diesem Winter noch einmal einen Weltcup bestreiten kann, ist noch fraglich.

