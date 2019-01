Schwarz nach Kombi-Slalom der Gejagte

Marco Schwarz aus Österreich geht am Freitag (18.01.2019) nach dem ersten Teil der ersten Alpinen Kombination des Winters als Führender in die entscheidende Abfahrt (ab 14 Uhr im Livestream und Ticker). Der Österreicher zauberte vor der atemberaubenden Kulisse von Eiger, Mönch und Jungfrau einen Traumslalom ins Ziel. Die knapp 650 Meter Streckenlänge mit 58 Toren meisterte er in 48,77 Sekunden. Zwei Franzosen sitzen Schwarz im Nacken. Alexis Pinturalt liegt als Zweiter auf Schlagdistanz, Vorjahressieger Victor Muffat-Jeandet ist als Dritter auch noch gut im Rennen. Beide sind in der Abfahrt deutlich stärker einzuschätzen als Schwarz.

"In der Abfahrt muss ich Gas geben. Die Spezialisten sind nicht all zu weit hinten" , sagte der Führende im ARD -Interview. Vor allem Ted Ligety ( USA /4.), Riccardo Tonetti ( ITA ) aber auch Stefan Hadalin ( SLO /9.) ist ein Sprung nach vorn noch zu zutrauen.

Paris und Mayer mit Sturzpech

Dominik Paris schied im Slalom aus.

Eigentlich sollte zuerst die Abfahrt gefahren werden. Wegen der Wetterprognose wurde das Programm aber gedreht und zuerst der Slalom gefahren. Die Verlierer dieser Konstellation waren die Abfahrer. Für die Speed-Experten eine ziemliche Quälerei - Dominik Paris (Italien) und Matthias Mayer (Österreich) schieden nach Stürzen aus und kommen am Nachmittag nicht mehr in den Genuss der Abfahrt. Beide blieben auf der Eispiste aber zum Glück unverletzt.

51 Sportler - nur ein Deutscher am Start

Dominik Schwaiger vom Königssee, deutscher Alleinunterhalter, hatte mächtige Probleme und war 11,79 Sekunden langsamer als Schwarz. Damit blieb Schwaiger nur der letzte Platz - weil 13 Fahrer ausschieden oder disqualifiziert wurden, belegt Schwaiger nach dem Slalom Rang 38.

Kombi als Auslaufmodell?

Marco Schwarz

1928 wurde erstmals eine Kombination gefahren, bei der die besten Allrounder in den Speed- und Technikdisziplinen gesucht wurden. Seit Jahren wird diese traditionelle Disziplin vom Weltverband FIS als Auslaufmodell behandelt. Im Februar - während der Weltmeisterschaften - soll über das Schicksal der Kombination entschieden werden. In dieser Saison ist im Weltcup außer Wengen nur noch eine Kombi im bulgarischen Bansko geplant.