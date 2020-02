Brignone führt in der Kombination

Der abschließende Slalom verspricht spannend zu werden. Brignone, Siegerin in der Kombi von Zauchensee, geht mit einem Vorsprung von 0,58 Sekunden in den Slalom. Aber Vlhova ist eine ausgewiesene Slalomspezialistin und führt in der Disziplinenwertung. "Petra ist nah dran. Aber ich will im Slalom Vollgas geben. Der steile Slalomhang liegt mir", sagte die Italienerin im ORF . Dritte ist die Österreicherin Nina Ortlieb (+0,66 Sek .)

Kampf um Gesamtweltcup

Aber es geht nicht nur um den Sieg in Crans Montana, es geht auch um den Kampf im Gesamtweltcup. Brignone hat nur noch 27 Punkte Rückstand auf die momentan führende Mikaela Shiffrin, Vlohva 86. Ob der US-Skistar nach dem überraschenden Tod des Vaters in dieser Saison noch einmal in den Skizirkus zurückkehren wird, ist weiter offen.

Dorsch einzige DSV -Starterin

Für den Deutschen Skiverband war nur Patrizia Dorsch (SC Schellenberg) am Start. Die Bayerin konnte nach einem Fahrfehler das Ausscheiden gerade noch verhindern und geht mit einem Rückstand von 2,43 Sekunden in den Slalom. "Ich bin brutal verärgert. Aber ich versuche das Positive mitzunehmen - letztes Jahr gelang mir hier ja ein ganz guter Slalom" , sagte Dorsch in der ARD . Letztes Jahr belegte sie in Crans Montana den fünften Platz in der Kombi.

nho/dpa/sid | Stand: 23.02.2020, 11:45