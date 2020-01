Brignone führt in Kombi, DSV-Team enttäuscht

Am Samstag (11.01.20) hatten die Fahrerinnen bei der Abfahrt Probleme mit dem Nebel, am Sonntag schien zwar die Sonne, die Piste in Zauchensee war aber extrem eisig und wellig. Einige Top-Favoritinnen, wie Petra Vlhova (SVK), die bei der WM in Are die Silbermedaille in der Kombi holte und die Gesamtweltcup-Führende Mikaela Shiffrin (USA), kamen beim Super-G nicht ins Ziel.

Doch Federica Brignone ließ sich von den schwierigen Pistenverhältnisse nicht beeindrucken: Die Italienerin wird als erste in den abschließenden Slalom gehen. Denn das ist ja neu in dieser Saison, dass die Führende des Super-G den Slalom eröffnet. Ihr Vorsprung auf ihre Teamkollegin Marta Bassino beträgt 0,22 Sekunden. Dritte ist die Slalom-Spezialistin Wendy Holdener aus der Schweiz (+0,50 Sek.).

Brignone gewann von den letzten fünf Weltcup-Kombis drei, Holdener ist die amtierende Weltmeisterin in dieser Disziplin - der Slalom ab 11.45 Uhr verspricht Spannung!

DSV-Starterinnen enttäuschen erneut in Zauchensee

Auch die DSV-Starterinnen mussten der Piste Tribut zollen: Viktoria Rebensburg (SC Kreuth) schied aus. Und wie Rebensburg beendete auch Kira Weidle (SC Starnberg) den Super-G nicht. Für beide war der Super-G nur ein Trainingslauf, nach den enttäuschenden Ergebnissen in der Abfahrt am Vortag sollte dieser aber Aufbauarbeiten leisten. Die beiden Bayerinnen werden mit dem Wochenende in Zauchensee nicht zufrieden sein. Auch Michaela Wenig (SC Lenggries) und Veronique Hronek (SV Unterwössen) beendeten den Super-G nicht.

Immerhin Patrizia Dorsch (SC Schellenberg) und Jessica Hilzinger (SC Oberstdorf) schafften es ins Ziel. Doch beide haben über drei Sekunden Rückstand auf die Führende.

nho/dpa/sid | Stand: 12.01.2020, 10:16