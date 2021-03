Die Technik-Spezialisten gastieren am letzten Alpin-Wochenende vor dem großen Weltcup-Finale in Lenzerheide im slowenischen Kranjska Gora. Sowohl in der Riesenslalom-Wertung als auch im Gesamtweltcup gibt es ein spannendes Duell zwischen dem Schweizer Marco Odermatt und dem Franzosen Alexis Pinturault.

Spannendes Duell im Kampf um die kleine Kristallkugel

Im Gesamtweltcup hat Pinturault etwas weniger als 100 Punkte Vorsprung. In der Riesenslalomwertung geht es noch knapper zu: 25 Punkte trennen die beiden Konkurrenten voneinander, rein rechnerisch könnte auch der Kroate Filip Zubčić noch in den Kampf eingreifen.

Der zweite Durchgang (ab 12.30 Uhr im Sportschau-Live-Ticker) verspricht Spannung: Denn die beiden Kontrahenten liegen dicht beieinander. Pinturault geht als Zweiter in das Finale, Odermatt ist Vierter. Nach einer starken Fahrt führt der Schweizer Loic Meillard.

Der Vize-Weltmeister hat auf den Franzosen, dem erneut ein technisch sauberer Lauf gelang, 0,11 Sekunden Vorsprung. Odermatts Rückstand beträgt 0,52 Sekunden. Der Schweizer war im ersten Durchgang ungewohnt verhalten unterwegs. Auf Platz drei liegt der Österreicher Stefan Brennsteiner (+0,52 Sek.).

Schmid bester DSV -Starter

Alexander Schmid zeigte eine ordentliche Fahrt, vor allem im oberen Teil war er gut dabei. Im steileren Mittelteil ließ der Allgäuer etwas Zeit liegen und kam als Siebter ins Ziel (+0,88 Sek.) "Ich bin mit der Leistung zufrieden. Ich habe erreicht, was ich mir vorgenommen habe" , sagte Schmid im ZDF .

Stefan Luitz leistete sich zwei kleinere Fehler und verlor so an Zeit - Rang 15 im Ziel (+1,45 Sek.). "I m Mittelteil habe ich ein paar kleine Fehler gemacht. Auf desem Hang darf man sich nix erlauben", stellte der Allgäuer fest.

Der dritte deutsche Starter, Julian Rauchfuss, verpasst den zweiten Durchgang. Nach über drei Sekunden Rückstand im Ziel ging es nicht über Platz 44 hinaus.