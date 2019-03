Abfahrts-Weltcup in Soldeu

Rebensburg verpasst Sieg in der Abfahrt haarscharf

Riesenslalom-Spezialistin Viktoria Rebensburg hat am Mittwoch (12.03.) beim Saisonfinale in Andorra ihren ersten Sieg in der Abfahrt nur ganz knapp verpasst. Newcomerin Mirjam Puchner (Österreich) war 0,03 Sekunden schneller als die Deutsche. Corinne Suter (Schweiz) - am Ende Dritte - hatte nur 0,08 Sekunden Rückstand auf die Siegerin. Knapper geht es kaum.