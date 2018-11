Max Franz zeigte bei guten äußeren Bedingungen in East Summit-Strecke, wo nur im oberen Abschnitt ab und and Windböen etwas störten, eine fast fehlerlose Leistung. Er verwies den Italiener Christof Innerhofer um 28 Hundertstel auf Rang zwei. Dritter - mit einem Rückstand von 54 Hundertstel - wurde Innerhofers Teamkollege Dominik Paris, der in Lake Louise 2013 gewonnen hatte.

Für den 29-jährigen Franz war es erst der zweite Weltcup-Sieg seiner langen Karriere. In Gröden hatte er im Dezember 2016 seine erste Abfahrt gewonnen. "Es schaut aus, als hätte ich heute ein bisschen Glück gehabt mit dem Wind" , sagte Franz im ORF . Der letzte österreichische Abfahrtserfolg in Kanada gelang Michael Walchhofer 2010.

Dreßen hat als Siebter einen WM-Startplatz sicher

Thomas Dreßen zeigte in Kanada eine solide Leistung. Das reichte - bei einem Rückstand von 78 Hundertstel auf Franz - zu einem siebten Rang. Damit erfüllte der 25-Jährige, der in der vergangenen Saison die Abfahrtsrennen in Kitzbühel und Kvitfjell gewonnen hatte, auf Anhieb die Norm für die WM-Titelkämpfe in Are/Schweden (5. bis 17. Februar).

Andreas Sander (Ennepetal, +2,10 Sekunden) und Josef Ferstl (Hammer) müssen dazu noch etwas zulegen. Beide kamen nicht in die Top 20.

Favoriten straucheln

Nach den Trainingsleistungen galt eigentlich Beat Feuz als Topfavorit in Lake Louise. Der Schweizer Abfahrts-Gesamtsieger der Saison 2017/18 kam nur auf einen etwas enttäuschenden sechsten Rang. Aksel Lund Svindal, der bereits zwei Abfahrten in Lake Louise gewonnen hatte, fuhr nach einem Sehnenriss mit einer Daumenmanschette. Der Norweger belegte diesmal den achten Platz mit einem Rückstand von 80 Hundertstel auf den Sieger. Sein mitfavorisierter Teamkollege Kjetil Jansrud kam nicht in die Top 10.