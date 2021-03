Wegen Nebels - Abfahrt in Saalbach-Hinterglemm abgebrochen

Sechs DSV-Rennläufer warten vergebens

Die deutschen Speedfahrer hatten als halbes Dutzend schon am Freitag auf einen Start gehoft. Neben Sander mussten aber auch Romed Baumann (Startnummer 17), Josef Ferstl (21), Dominik Schwaiger (30), Manuel Schmid (35) und Simon Jocher (49) vergebens warten.

Schramm: Saison nach Sturz beendet

Eigentlich sollte auch Jacob Schramm in Saalbach-Hinterglemm an diesem Freitag eine Abfahrt fahren. Der 22-Jährige muss aber eine Zwangspause einlegen. Nach seinem Sturz im Training am Donnerstag ist für Schramm die Saison beendet. Wie der Deutsche-Skiverband am Freitag mitteilte, zog sich der Aiblinger eine Kapselverletzung in der rechten Schulter und eine leichte Knochenstauchung am Schienbeinkopf zu. Schramm muss nicht operiert werden, aber eine zwei- bis dreiwöchige Pause einlegen. Der Skirennfahrer war beim Training im oberen Abschnitt in den Fangzaun gekracht und musste per Hubschrauber abtransportiert werden.

Dirk Hofmeister | Stand: 05.03.2021, 13:01