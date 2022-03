Ski Alpin | Weltcup in Kvitfjell

Abfahrt in Kvitfjell: Hintermann und Alexander überraschen die Favoriten

Stand: 04.03.2022, 13:51 Uhr

Niels Hintermann hat in Kvitfjell seinen ersten Weltcupsieg in der Abfahrt gefeiert. Den Erfolg musste er sich jedoch teilen. Mit ganz später Startnummer fuhr Cameron Alexander am Freitag (04.03.2022) noch die gleiche Zeit wie der Schweizer.