Was war das für ein Hundertstelkrimi in Bormio: Matthias Mayer wählte eine eigene Top-Linie und bewältige die Stelvio in 1:57,32 Minuten. Der Olympiasieger lag nur 0,04 Sekunden vor Landsmann Kriechmayr. Auf Platz drei landete der Schweizer Urs Kryenbühl. Sein Rückstand auf den Sieger betrug lediglich sechs Hundertstel.

Baumann erneut bester DSV -Fahrer

Der derzeit beste deutsche Speed-Spezialist Romed Baumann hatte mit der anspruchsvollen und kraftraubenden Piste seine Mühen und verpasste einen Top-Ten-Platz. Der 34-Jährige, der am Vortag im Super-G noch Siebter wurde, verlor auf Mayer 1,02 Sekunden und belegt nach 33 Fahrern den 13. Platz.

Andreas Sander vermied das Risiko und war vorsichtig unterwegs. Der 31-Jährige reihte sich auf dem 16. Rang ein. Auch Josef Ferstl zeigte eine verhaltene Fahrt und kam mit einem Rückstand von 2,11 Sek. ins Ziel. Als 20. darf sich der Bayer Hoffnungen auf die ersten Abfahrts-Weltcup-Punkte der Saison machen. Dominik Schwaiger, der nach einem Sturz beim freien Skifahren noch nicht hundertprozentig fit ist, belegt Platz 21 (+2,30 Sek .). Manuel Schmid ist nach 33 Startern 19. (+1,54 Sek.).

nho | Stand: 30.12.2020, 12:40