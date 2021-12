Ski Alpin | Bormio

Abfahrt - Schwaiger überrascht auf der Stelvio

Dominik Schwaiger sorgte in der Abfahrt in Bormio für eine Überraschung: Der Bayer fuhr auf den fünften Platz und sicherte sich das Olympia-Ticket. Der Sieg ging an Dominik Paris. Der Italiener triumphierte zum sechsten Mal auf der Stelvio.