Die offizielle Hahnenkamm-Abfahrt - das Rennen am Freitag war ein "Nachholer" der abgesagten Abfahrt in Wengen - wird nun am Sonntag (24.01.2021) um 10.20 Uhr nachgeholt, teilten die Organisatoren am Samstagmittag mit. Der geplante Super-G-Wettbewerb wird von Sonntag auf Montag (25.01.2021, 10.45 Uhr) verschoben.