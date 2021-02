Weidle in der Abfahrt auf dem Podest

Kira Weidle zeigte mit ihrem vierten Platz am Freitag, dass sie auch zwei Wochen nach ihrer silbernen WM in Cortina weiter schnell ist. "Da ist auf jeden Fall noch was drin für morgen", sagte die Starnbergerin mit Blick auf die zweite Abfahrt am Samstag.

Doch zu Beginn ihrer Fahrt sah es zunächst nicht nach einem Podestplatz aus. Im oberen Teil der "La Volata" war sie nicht so geschmeidig unterwegs wie am Vortag, stellte die Skier quer und verlor viel Zeit. Doch im unteren Teil war die 25-Jährige schnell unterwegs, holte Zeit auf und sicherte sich so den dritten Platz.

"Die Lichtverhältnisse waren schwierig. Da habe ich oben Wellen übersehen. Aber unten war es herausragend. Ich habe gezeigt, dass ich schnell sein kann ", sagte Weidle in der Sportschau. Für die Starnbergerin ist es der dritte Podestplatz im Weltcup: 2019 in Garmisch-Partenkirchen und 2018 in Lake Louise war sie jeweils Dritte geworden. Vor zwei Wochen wurde die 25-Jährige Zweite in der WM-Abfahrt von Cortina d'Ampezzo.

Gut-Behrami mit Doppelsieg im Fassa-Tal