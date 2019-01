Weidle haarscharf am Abfahrtspodest vorbei

Die Österreicherin Ramona Siebenhofer hat am Samstag (19.1.2019) auch die zweite Abfahrt in Cortina d'Ampezzo gewonnen. Nach ihrem Premierensieg am Freitag hatte das Kraftpaket diesmal auch das nötige Quäntchen Glück. Sie war im Ziel 0,04 Sekunden schneller als ihre Teamkollegin Nicole Schmidhofer und Ilka Stuhec (Slowenien).

Weidle und Rebensburg vorn dabei

Kira Weidle (SC Starnberg), die Beste im deutschen Abfahrtsteam, jubelte in Cortina über eine nahezu fehlerfreie Fahrt, die Platz vier bedeutete. " Im oberen Teil verliere ich noch etwas zu viel, aber insgesamt bin ich schon sehr zufrieden" , sagte die 22-Jährige im ARD -Interview glücklich.

Auch Viktoria Rebensburg, die im Riesenslalom ihre größten Erfolge feierte, verkaufte sich auf der eisigen Abfahrts-Piste in den Dolomiten wieder gut. Mit 1,16 Sekunden Rückstand auf Siebenhofer sorgte die 29-Jährige vom SC Kreuth als Fünfte für ein deutsches Top-Ergebnis. "Das Material passt, es geht step by step vorwärts und das macht Spaß" , sagte Rebensburg, die sich auch für Weidle freute und darüber, nicht mehr deutsche Alleinunterhalterin in der Weltspitze zu sein. "Es freut mich, dass wir jetzt zu dritt in der ersten Gruppe sind" , sagte Rebensburg. Nummer 3 im Bunde ist Michaela Wenig (SC Lenggries), die bei der Auslosung kein Glück hatte und mit Startnummer 26 mit schwierigen Pistenbedingungen zu kämpfen hatte. Am Ende sprang Platz heraus.

Siebenhofer mit Können und Glück

Ramona Siebenhofer in Cortina in der Erfolgsspur

Die Überraschung in Cortina war aber Siebenhofer. Im Training war sie schon lange schnell, doch im Wettkampf spielten der 27-Jährigen die Nerven oft einen Streich. Ihr Sieg am Freitag in der Abfahrt war jetzt offenbar ein Dosenöffner. Am Samstag legte Siebenhofer, die als Dritte ins Rennen gegangen war, sie mit einer sensationellen Fahrt flog nach. Sie eine Bestzeit auf, an der sich alle die Zähne ausbissen. Eng wurde es nur, als Teamkollegin Schmidhofer, die in diesem Jahr schon zwei Weltcup-Abfahrten gewonnen hat, unterwegs war. Sie war im Ziel nur einen Wimpernschlag langsamer.

Vonn wieder abgeschlagen