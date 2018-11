Erster Podestplatz für Abfahrerin Kira Weidle

Die 29-jährige schnappte sich den Sieg beim Abfahrts-Weltcup in Lake Louise. Die Österreicherin, die bereits im Training einen sehr starken Eindruck hinterlassen hatte, fand auf der spiegelglatten Piste die beste Linie und feierte ihren ersten Weltcupsieg. Die Weltmeisterin im Super G von 2017 verwies die Schweizerin Michelle Gisin um 0,15 Sekunden auf den zweiten Platz.

Weidle stark - Rebensburg chancenlos

Jubeln durften aber auch die deutschen Athletinnen. Kira Weidle, die am Mittwoch überraschend Trainingsschnellste war, raste auf einen sensationellen dritten Platz. Dabei lag die 22-Jährige im Mittelabschnitt noch auf dem elften Rang, riskierte dann im Flachstück aber alles und ballte im Ziel die Faust. Weidle war bislang erst zweimal in die Top 10 gefahren und als Achte vor einem Jahr am selben Berg den größten Erfolg gefeiert. " Das ist natürlich unglaublich, damit hätte ich nicht gerechnet ", sagte sie.

Victoria Rebensburg hatte dagegen mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun. Nach vielen Fehlern und einem insgesamt wilden Ritt fehlten der Deutschen fast zwei Sekunden zur Siegerin. Wie schon im Training fand die 29-Jährige keine Linie und wurde 16. Michaela Wenig (32.), Meike Pfister (43.) und Patrizia Dorsch (47.) verpassten die Punkteränge.

Abfahrts-Olympiasiegerin Sofia Goggia fehlte nach einem Knöchelbruch ebenso wie viele weitere Topathletinnen, u.a. auch die 14-malige Sieger von Lake Louise, Lindsey Vonn. Doch sie war auch ohne Start in aller Munde.

Lindsey Vonn verschiebt Karriereende

Lindsey Vonn will im Dezember 2019 in Lake Louise antreten.