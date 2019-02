Goggia gewinnt Chaos-Abfahrt

Das Rennen war geprägt durch viele Unterbrechungen. Die erste längere Pause gab es gleich zu Beginn: Weltmeisterin Ilka Stuhec kam mit Nummer eins zu Sturz und landete in den Netzen. Die Slowenin fuhr zwar auf Skiern ins Tal, musste aber wegen starker Knieschmerzen zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Sion. 2017 zog sich Stuhec bereits einen Kreuzbandriss zu.

Und dann folgten die kuriosesten Minuten in diesem Skiwinter: Die Zeitmessung im Ziel fiel immer wieder aus. Und das ausgerechnet in der Schweiz - dem Land, das für seine Qualitätsuhren so berühmt ist. Lange Pausen waren die Folge - nach knapp 50 Minuten waren erst zwölf Läuferinnen im Ziel.

Goggia mit deutlichem Vorsprung