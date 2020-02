Premierensieg beim "Frühlings"-Weltcup in Japan

Der Kroate Filip Zubcic hat am Samstag (22.02.2020) überraschend den Riesenslalom in Yuzawa Naeba (Japan) gewonnen. Bei seinem ersten Triumph fuhr Zubcic von Rang zwölf nach dem ersten Durchgang aus noch zum Sieg. Und das auch noch überlegen. "Es ist unglaublich, ich bin sprachlos. Ein Traum wurde wahr, mein zweiter Lauf war unglaublich" , freute sich Zubcic im ORF -Interview.

Halbzeit-Führender Kristoffersen hadert

Im Ziel hatte der 27-Jährige 0,74 Sekunden Vorsprung vor dem Schweizer Marco Odermatt. Auf den dritten Platz schlängelte sich der US-Amerikaner Tommy Ford. Henrik Kristoffersen, der nach dem ersten Durchgang noch in Führung lag, fiel zurück und musste sich mit Platz fünf begnügen. Entsprechend bedient verließ der Norweger den Zielbereich. Das Klassement wurde im Finaldurchgang noch einmal ordentlich durcheinander gewirbelt, weil viele mit der weichen Piste ihre Probleme hatten.

Schmid nur auf Platz 20

Alexander Schmid

Auch der einzige deutsche Starter, Alexander Schmid, konnte in Japan nicht an seine bisher beste Saisonleistung anknüpfen. Nachdem der 25-jährige Allgäuer in Chamonix noch den dritten Platz belegt hatte, musste er sich diesmal mit über zwei Sekunden Rückstand und dem 20. Platz zufrieden geben. Landsmann Stefan Luitz verpasste das Rennen aufgrund eines Infekts.

Slalom am Sonntag

In der Nacht zum Sonntag (2.00 und 5.00 Uhr im Live-Ticker bei sportschau.de) steht in Yuzawa Naeba noch ein Slalom auf dem Programm.