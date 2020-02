Coronavirus – Endet die Alpine Weltcup-Saison am Montag?

Der Weltcup-Zirkus der alpinen Skirennläufer soll am Montag (02.03.2020) nach Kvitfjell in Norwegen weiterreisen. Die Flüge sind gebucht. Doch ob die Athleten und Betreuer tatsächlich in das Flugzeug steigen, ist aktuell offen. Im Raum steht das vorzeitige Ende der Weltcup-Saison nach den Rennen in Hinterstoder. Der Grund ist das Coronavirus.

DSV -Sportdirektor Wolfgang Maier bestätigte im ARD -Gespräch, eine Sitzung mit dem FIS -Renndirektor Markus Waldner. Dabei habe man versucht, das Thema von der medizinischen Seite her zu erklären. "Es gibt zum einen das Gesundheitswesen und zum anderen die politischen Entscheidungen. Je nachdem wie die Entscheidungen ausfallen, endet der Skiweltcup dann am Montag für dieses Jahr", so Maier.

Schwierige Entscheidung

Cheftrainer verschiedener Nationen hatten den übergreifenden Verband – also die FIS - aufgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Dieses Vorgehen hält Maier für "nicht besonders fair", weil: "Wer soll es denn in der FIS entscheiden, ob man nach Norwegen geht oder nicht?".



Offenbar bestehen Bedenken, dass Virus könnte bei solch einer Großveranstaltung in die Gegend kommen. In Norwegen gibt es vereinzelte Virusfälle, aber nicht in der Region, wo der Weltcup stattfindet. Es gebe aber auch Stimmen, die meinen, dass Virus würde so oder so kommen, sagte Maier.

Mit dem Auto nach Norwegen...

Das Problem an der Sache scheint gerade zu sein, dass sich alle Gedanken machen, aber keiner die folgenschwere Entscheidung treffen will. Waldner erklärte, wenn man das Risiko minimieren möchte, müsse man die Maschine stoppen. Andere Verbände täten das auch. Laut Waldner habe nur keiner die Courage, das zu entscheiden. Der Südtiroler ist tendenziell für einen Stopp, sieht aber das FIS -Council, ein Gremium des Internationalen Skiverbands, das aus 18 Vertretern nationaler Verbände besteht, in der Pflicht. Von denen käme aber nichts.

Aus Maiers Sicht müssten sich die Teams darüber im Klaren sein, ob "man nach Norwegen geht oder nicht" . Um Menschenansammlungen aus dem Weg zu gehen, könne man ja auch das Auto nehmen, sagte er. "Wir sind auch früher schon mal mit dem Auto nach Norwegen gefahren. Das ist zwar eine extreme Belastung, aber es wäre eine Möglichkeit."

sst | Stand: 28.02.2020, 20:47