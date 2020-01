Kaiserwetter, eine toppräparierte Piste, Riesenstimmung im Zielraum und eine spannende Entscheidung im Super-G - beim 80. Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel stimmte eigentlich alles. Kleiner Schönheitsfehler für die euphorisierten österreichischen Skifans: Mit Kjetil Jansrud schnappte ein Norweger dem Österreicher Matthias Mayer den fast sicher geglaubten Sieg noch weg.

Jansrud zeigte schon im oberen Streckenabschnitt eine Klasse-Fahrt und hatte die mit Abstand schnellsten Zwischenzeiten. Im Mittelteil bekam er dann jedoch ein paar Schwierigkeiten, rettete sich aber mit einem Parforceritt am Limit durch den wie immer anspruchsvollen Kurs und hatte im Ziel 16 Hundertstelsekunden Vorsprung vor den zeitgleichen Matthias Mayer (Österreich) und Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen).

Ferstl sucht weiter seine Form

Josef Ferstl

Die DSV-Fahrer hatten genau ein Jahr nach dem Triumph von Josef Ferstl (Hammer) nichts mit der Entscheidung zu tun. Ferstl ging wie bei seinem Vorjahressieg mit der Startnummer eins ins Rennen. Nach gutem Start verpasste er aber die schnelle Linie bei der Einfahrt zur Hausbergkante, wurde weit abgetragen und verlor entscheidende Zehntel. Am Ende reichte es nicht einmal für einen Platz in den Top 30. "Die Startnummer eins war heute kein Vorteil, ich habe keine Spur gesehen, nichts. Bei mir feht's momentan, an manchen Stellen mit Köpfchen zu fahren. Vom Kopf her muss ich einfach wieder bereit sein, voll durchzuziehen" , analysierte Ferstl im Ersten.

Sander rast als bester Deutscher in die Top Ten