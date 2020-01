Schrecksekunde für Dreßen beim Streif-Training

Gleich zweimal verhinderte der Mittenwalder beim zweiten Abfahrtstraining in Kitzbühel einen Sturz. Der Streif-Sieger von 2018 hatte bei der Testfahrt für den Klassiker am Samstag (11.30 Uhr im Stream und Ticker bei sportschau.de) mit Materialproblemen zu kämpfen und war nach dem Training stinksauer: "Ich bin schlecht gefahren und hatte keinen Grip, das ist keine gute Kombination" , sagte Dreßen.

Worst-Case: In Kitzbühel ohne Grip

Seinem Servicemann machte er keinen Vorwurf, als Ursache der Probleme vermutete er einen Stein, der seinen Siegerski von Lake Louise so sehr beschädigt habe, dass dieser "Schlangenlinien" fuhr: "Das ist das Worst-Case-Szenario, wenn du in Kitzbühel fährst und kriegst keinen Grip."



Noch größere Probleme hatte der österreichische Mitfavorit Vincent Kriechmayr, der bei seinem spektakulären Sturz an der Hausbergkante unverletzt blieb.

Sander bester Deutscher

Bester Deutscher war wie am Vortag Andreas Sander (Ennepetal/+0,81 Sekunden) auf Rang fünf. Josef Ferstl ( Hammer/+1,96 ), im Vorjahr Super-G-Sieger auf der Streif, fand seine Fahrt auf Platz " okay ". Um seine anhaltenden Materialprobleme in den Griff zu bekommen, will der 31-Jährige beim Super-G am Freitag (11.30 Uhr im Stream und Ticker bei sportschau.de) seine Siegerski von 2019 fahren. Als "Topfavorit" für Samstag sieht Dreßen nach dem Verletzungs-Aus von Dominik Paris Beat Feuz. Der zweimalige Saisonsieger aus der Schweiz hat auf der Streif noch nicht gewonnen. Paris, Triumphator von 2013, 2017 und 2019, fällt nach seinem Kreuzbandriss vom Dienstag aus.

80. Auflage der Hahnenkammrennen

Es ist die 80. Auflage der Hahnenkammrennen in Kitzbühel. Seit Dreßen in Österreichs Ski-Mekka Kitzbühel 2018 sensationell gewann, blickt Ski-Deutschland gebannt bei jedem Speedrennen auf den neuen Vorzeigefahrer. Dreßen betonte, er setze sich nicht den Sieg zum Ziel - "nur, dass ich g'scheit Skifahre" . Letzte Saison hatte er wegen einer schweren Knieverletzung pausiert, beim Comeback im November war er prompt zum Sieg gefahren.