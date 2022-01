Skeleton-EM-Titel für Lölling & Co. außer Reichweite

Die Natureisbahn in St. Moritz ist sehr speziell - nicht nur für Rodler und Bobpiloten, sondern auch für die Skeletonis. Das bekam die Olympia-Zweite Jacqueline Lölling im ersten von zwei EM-Läufen zu spüren, den sie mit 1,27 Sekunden Rückstand auf die überraschend führende Australierin Jaclyn Narracott abschloss.

Auch die siebenmalige Weltmeisterin Tina Hermann (Ehringshausen) fuhr im ersten Durchgang nur hinterher. Ihr Rückstand auf Rang zehn beträgt ebenfalls schon 0,91 Sekunden.

Nur Neise noch mit Chancen

Beste Deutsche ist derzeit Junioren-Weltmeisterin Hannah Neise (Meschede). Die 21-Jährige liegt zeitgleich mit der Kanadierin Jane auf Platz sechs (+ 0,75 Sekunden). 31 Hundertstelsekunden trennen sie vom Bronzeplatz, den die Österreicherin Janine Flock (+ 0,44) innehat. Auf Platz zwei liegt die frühere Bobpilotin Kimberley Bos (Niederlande/+ 0,17).