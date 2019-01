Jaqueline Lölling, die auf der Bahn in Altenberg mit 57,85 Sekunden den Streckenrekord hält, fuhr stark. Aber gegen die an diesem Tag überragende Russin Jelena Nikitina war die amtierende Weltmeisterin ohne jede Chance. Schon nach dem ersten Lauf hatte sie mit 15 Hundertstelsekunden Vorsprung Platz eins vor Lölling belegt dank ihrer Stärke am Start.

Im zweiten Durchgang baute sie ihre Führung mit einem neuen Startrekord auf der Altenberger Bahn auf insgesamt 37 Hundertstel aus. Dritte wurde Nikitinas Teamkollegin Julia Kanakina, allerdings schon mit deutlichem Rückstand von sechs Zehnteln auf Lölling.

Hermann und Griebel am Podest vorbei

Die weiteren deutschen Starterinnen Tina Hermann vom Königssee und Sophia Griebelaus Suhl verpassten auf den Plätzen vier und fünf das Podest. 23 Hundertstel (Hermann) bzw. 40 Hundertstel (Griebel) fehlten auf die drittplatzierte Kanakina.

Durch den Sieg in Altenberg baute Nikitina ihre Führung im Gesamtweltcup aus. Lölling schob sich durch Platz zwei auch auf die zweite Position im Weltcup und verdrängte Hermann auf Platz drei. Sophia Griebel ist Vierte.