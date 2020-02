Video: Langläuferin Hennig: "Plan hat sich rentiert"

Katharina Hennig wird in Lahti starke Achte, was laut ihr ihre Ansprüchen voll entspricht und sich ihre Trainingsplanungen ausgezahlt haben, wie sie am ARD-Mikrofon nach dem 10-Kilometern-Langlauf sagt. | video