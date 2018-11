Skeleton-Weltmeisterin Lölling: "Will den Titel verteidigen"

Jacqueline Lölling startet nach ihrer Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang im Vorjahr hochmotiviert in die neue Wintersport-Saison. Über den Sommer hat die Weltmeisterin insbesondere an ihrer Schnellkraft gefeilt.