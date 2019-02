Skeleton-Piloten verpassen weiter das Podest in Lake Placid

Sportschau | 16.02.2019 | 01:51 Min. | Verfügbar bis 16.02.2020 | Das Erste

Seit 2009 warten die deutschen Skeleton-Piloten auf einen Podestplatz in Lake Placid und auch in diesem Jahr wurde es nichts mit dem Treppchen. Die Zusammenfassung aus dem Eiskanal in Lake Placid.