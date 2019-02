Tina Herrmann Zweite im Skeleton

Männer fahren an Podestplätzen vorbei

Bei den Männern fuhr Axel Jungk (Oberbärenburg) beim Sieg des Gesamtweltcupführenden Alexander Tretiakow aus Russland als bester Deutscher auf den siebten Platz. Christopher Grotheer (Oberhof) wurde Neunter , Kilian von Schleinitz (Königssee) belegte Rang 20.

Die Rennen wurden als Ersatz für den Anfang Januar abgesagten Weltcup am Königssee ausgefahren. Auch für die Herren steht am Wochenende das Weltcupfinale an, das Rennen startet am Sonntag um 16.30 Uhr MEZ. Danach geht es für die Skeletoni zur WM nach Whistler (7. und 8. März).